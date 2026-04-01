L'appuntamento con Stefano De Martino
Stasera tutto è possibile torna oggi, mercoledì 1 aprile, con un nuovo appuntamento in onda alle 21.20 su Rai2. Il tema di questa sera sarà 'AstroStep'. Tra gli ospiti di oggi: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Elenoire Casalegno, Anna Tatangelo, Gianluca 'Scintilla' Fubelli. Torna Claudio Lauretta con la sua imitazione di Gerry Scotti.
Anche questa puntata - in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli – avrà una sola regola per tutti gli ospiti: divertirsi nei giochi che verranno proposti. Tra questi: Ma che musical, Speed Quiz, Step Burger e Segui il labiale. Immancabile, poi, La Stanza Inclinata con i suoi sketch da improvvisare.
Presenti anche il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.