Stefania Corona ha chiuso la sua storia con Alvaro Vitali dopo 27 anni trascorsi insieme. Ospite oggi, lunedì 19 maggio, a 'La volta buona', l'ex moglie dell'attore ha spiegato che il rapporto, per lei, "era diventato un legame invalidante".

Le parole

"Sono molto commossa e mi dà fastidio stare qui", ha esordito Stefania Corona che ha cercato di spiegare le ragioni che l’hanno spinta a porre fine al matrimonio con Alvaro Vitali. "Ci stai ripensando? Sei sicura di quello che hai fatto", le ha chiesto Caterina Balivo.

Ma Stefania Corona non ha bisogno di ripensarci, quello che rimane ora è solo "sofferenza" e tanta stima. "Dopo 27 anni insieme, soffrire è normale. Per me è stato fantastico, era davvero affascinante. Eravamo un po' come Al Bano e Romina, ma c'era una costruzione dei ruoli che mi ha fatto aprire gli occhi. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, nel nostro caso, troppo", ha spiegato.

Stefania ha confessato di aver rinunciato alla propria identità per sostenere l’uomo che amava: "Non bisogna privarsi della propria identità, io l'ho fatto. Lui rimane Alvaro Vitali anche nella vita privata", ha aggiunto. Inoltre, ha ricordato anche i momenti difficili vissuti all’inizio della loro relazione, quando Vitali lottava con una profonda depressione: “Quando l’ho conosciuto stava sul divano, aveva una forte depressione. La sua famiglia precedente non lo seguiva, l’importante era che lavorasse. In lui io ho visto la genialità, e mi sono presa cura di lui”.

"Credo che noi siamo grandi colleghi, ma come moglie e marito lui non ci ha capito nulla", ha detto. E poi, senza peli sulla lingua, ha aggiunto: "Avevo un ruolo infermieristico, ho pensato e badato a lui con tanti sacrifici per tanti anni. Noi viviamo ancora insieme", ha detto, sottolineando che i due legalmente sono ancora sposati.