circle x black
Cerca nel sito
 

Tecnovisionarie 2026, Ivana Faccioli premiata per il contributo al mondo dell'informazione

Il riconoscimento celebra le donne che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali

Tecnovisionarie 2026, Ivana Faccioli premiata per il contributo al mondo dell'informazione
26 maggio 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ivana Faccioli, direttrice delle news di RTL 102.5, ha ricevuto ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano il Premio internazionale Tecnovisionarie 2026, dedicato quest’anno al tema 'Lavorare con le parole'. Il riconoscimento celebra le donne che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali.

CTA

Tra le premiate di questa edizione anche Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l’astrofisica Francesca Panessa e la docente di neuropsicologia Alice Mado Proverbio.

Alla guida dell’informazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli porta avanti una visione della radio come linguaggio contemporaneo, capace di superare i confini del mezzo tradizionale e integrarsi con digitale, immagini e nuove modalità di relazione con il pubblico. Un modello editoriale che punta su informazione accessibile, tempestiva e multicanale, mantenendo l’immediatezza della parola radiofonica e aprendosi a nuove forme di partecipazione.

Nel suo percorso professionale, il giornalismo si conferma strumento di orientamento e connessione, in grado di accompagnare i cambiamenti della società attraverso un racconto chiaro, rigoroso e vicino alla quotidianità delle persone. Dai temi dell’attualità a quelli legati al benessere, alla sostenibilità e all’evoluzione sociale, la comunicazione diventa così uno spazio di ascolto e dialogo.

Il premio riconosce inoltre il valore dei media come tecnologie culturali e civiche, capaci di innovare i linguaggi, ampliare l’accesso all’informazione e rafforzare il legame tra persone, comunità e realtà in trasformazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tecnovisionarie 2026 Ivana Faccioli
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza