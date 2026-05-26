Tecnovisionarie 2026, Ivana Faccioli premiata per il contributo al mondo dell'informazione

Ivana Faccioli, direttrice delle news di RTL 102.5, ha ricevuto ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano il Premio internazionale Tecnovisionarie 2026, dedicato quest’anno al tema 'Lavorare con le parole'. Il riconoscimento celebra le donne che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali.

Tra le premiate di questa edizione anche Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Soglio, l’astrofisica Francesca Panessa e la docente di neuropsicologia Alice Mado Proverbio.

Alla guida dell’informazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli porta avanti una visione della radio come linguaggio contemporaneo, capace di superare i confini del mezzo tradizionale e integrarsi con digitale, immagini e nuove modalità di relazione con il pubblico. Un modello editoriale che punta su informazione accessibile, tempestiva e multicanale, mantenendo l’immediatezza della parola radiofonica e aprendosi a nuove forme di partecipazione.

Nel suo percorso professionale, il giornalismo si conferma strumento di orientamento e connessione, in grado di accompagnare i cambiamenti della società attraverso un racconto chiaro, rigoroso e vicino alla quotidianità delle persone. Dai temi dell’attualità a quelli legati al benessere, alla sostenibilità e all’evoluzione sociale, la comunicazione diventa così uno spazio di ascolto e dialogo.

Il premio riconosce inoltre il valore dei media come tecnologie culturali e civiche, capaci di innovare i linguaggi, ampliare l’accesso all’informazione e rafforzare il legame tra persone, comunità e realtà in trasformazione.