La situazione tra Antonio e Valentina si fa sempre più tesa a Temptation Island. Durante la puntata di stasera, giovedì 24 luglio, il ragazzo ha preso la decisione di chiedere un falò di confronto immediato, dopo aver visto alcuni filmati che ritraevano la fidanzata in compagnia del single Francesco.

Durante una chiacchierata con le altre fidanzate Valentina ha espresso la sua delusione nei confronti del fidanzato, sottolineando alcune sue mancanze: "Vai in questo programma e mollalo, è la tua occasione", ha detto ricordando le parole della sua famiglia.

Valentina ha trascorso un pomeriggio con il tentatore, con cui è nata una certa complicità: "Io mi aspetto qualcosa che non arriverà mai, il rispetto", ha detto lei, sfogandosi con Francesco, a proposito della sua relazione con Antonio. Le dichiarazioni della ragazza hanno scatenato una forte reazione in Antonio, che ha perso la calma ed è fuggito dal villaggio dei fidanzati per raggiungere quello delle fidanzate, deciso a ottenere un confronto diretto con il tentatore Francesco.

Fermato in tempo dalla produzione, Antonio è tornato indietro, ma la decisione era chiara: "Basta, stasera me ne vado", ha ripetuto più volte. Poi, il ragazzo ha visto un altro filmato in cui Francesco invitava Valentina ad andare a vedere insieme una partita del Napoli "in tribuna Posillipo", poi l'ha presa per mano e l'ha spinta in mare per fare un bagno insieme. Parole e azioni che hanno spinto Antonio a prendere la decisione definitiva: "Chiedo il falò di confronto immediato".