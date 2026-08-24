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Temptation Island, Sabrina Soussi minacciata e aggredita: cosa è successo

Sabrina Soussi ha partecipato all'ultima edizione del docu-reality di Canale 5 con l'ex fidanzato Giovanni Grazioso

Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso - Instagram
Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso - Instagram
24 agosto 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sabrina Soussi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, ha raccontato sui social di essere stata minacciata e aggredita fisicamente da un hater dopo la sua esperienza nel docu-reality di Canale 5.

La giovane aveva partecipato al programma insieme all'ormai ex fidanzato Giovanni Grazioso, attirando diverse critiche sui social. Tuttavia, Sabrina ha però raccontato che gli attacchi nei suoi confronti sarebbero andati ben oltre le critiche legate alla sua partecipazione al programma di Filippo Bisciglia. "Non voglio passare per quella che cerca compassione o fare la vittima, voglio semplicemente raccontare quello che è successo davvero", ha spiegato.

La giovane ha ammesso di non conoscere il motivo dell'aggressione e, soprattutto, di non sapere chi possa esserci dietro il gesto: "È assurdo pensare che delle persone possano covare così tanto odio verso di me da arrivare a minacciarmi e aggredirmi, senza conoscermi realmente".

Per questo motivo Sabrina ha deciso di condividere la sua preoccupazione sui social "vi farò vedere anche gli screenshot delle minacce, perché voglio che possiate vedere con i vostri occhi quello che è successo", ha continuato. Poi, ha rassicurato i follower dicendo di aver ricevuto solo "qualche graffio, non mi hanno fatto nulla di grave".

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