'The Beatles', un evento in 4 film attesi al cinema nel 2028

L'annuncio di Sony Pictures al CinemaCon 2025, in arrivo anche 'Spider-Man: Brand New Day' e 'Spider-Man: Beyond The Spider-Verse'

Sony Pictures riaccende la Beatlemania con l'annuncio al CinemaCon 2025 di 'The Beatles', un evento cinematografico in 4 film con la regia di Sam Mendes, che torna sul grande schermo dopo 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015), '1917' (2019) ed 'Empire of Light' (2022). Ad interpretare i Fab Four sono Harris Dickinson ( di recente nelle sale con 'Babygirl') nei panni di John Lennon), Paul Mescal in quelli di Paul McCartney, Barry Keoghan in quelli di Ringo Starr e Joseph Quinn in quelli di George Harrison. "Ognuno ha la sua storia, ma insieme sono leggendari", si legge sulla sinossi. Ancora non è stato annunciato l'ordine di uscita dei capitoli, prodotti da Sam Mendes e Pippa Harris con la loro Neal Street in associazione con Apple Corps per Sony Pictures.

Attesi anche due capitoli dedicati all'Uomo Ragno: in arrivo in estate 2026 'Spider-Man: Brand New Day' con protagonista Tom Holland; mentre nel 2027 debutta 'Spider-Man: Beyond The Spider-Verse', con la regia di Bob Persichetti e Justin K. Thompson, con al centro le avventure di Miles Morales.