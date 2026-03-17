'The Studio 2', Seth Rogen e il cast a Venezia per le riprese

Seth Rogen e parte del cast di 'The Studio' sono sbarcati al The Gritti Palace di Venezia per le riprese della seconda stagione della comedy targata Apple Tv. Come anticipato dall’Adnkronos, il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico era stato avvistato quest’estate alla Mostra del Cinema di Venezia, intento a scattare foto sul red carpet e in sala stampa. Alla domanda diretta 'Sei qui per un sopralluogo per le riprese della seconda stagione?', Rogen aveva confermato all’Adnkronos di trovarsi in laguna proprio per quello. Come mostrano alcuni scatti pubblicati da 'Just Jared', insieme a Rogen erano presenti i co-protagonisti Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e Kathryn Hahn. Con loro anche Madonna, Michael Keaton e Julia Garner, che con ogni probabilità compariranno come 'guest star' nei nuovi episodi.

La produzione della seconda stagione è ripartita di recente, dopo la scomparsa della leggendaria Catherine O'Hara, morta a 71 anni. Per il suo ruolo in 'The Studio', è stata premiata con una statuetta postuma agli Actor Award della Sag-Aftra (noti fino al 2025 come Screen Actors Guild Award). A ritirare il premio, accolto da una standing ovation della sala, è stato proprio Seth Rogen. "So che sarebbe stata onorata di ricevere questo premio dai suoi colleghi attori, che rispettava profondamente: era una grande fan di tutti voi", aveva dichiarato Rogen, ricordando la capacità di O’Hara di "essere generosa, gentile e cortese, senza mai minimizzare il suo talento e il suo contributo al lavoro che stavamo facendo".

Rogen aveva poi raccontato un dettaglio del loro processo creativo: "Quasi ogni sera mandava un’email a me ed Evan (Goldberg, co-creatore e co-regista, ndr) con una versione completamente riscritta della scena che avrebbe girato. E il 100% delle volte non solo migliorava il suo personaggio, ma rendeva migliore la scena e l’intera serie". In chiusura, un appello affettuoso: "Se nella vostra vita ci sono persone che non conoscono il suo lavoro, mostrategli Catherine O'Hara che balla sulle note di Harry Belafonte in 'Beetlejuice', oppure che si fa male al ginocchio in 'Best in Show' e fa quel movimento incredibile mentre zoppica. E mentre ridono, dite loro che quella è Catherine O'Hara, e che siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha condiviso così generosamente il suo talento con noi".