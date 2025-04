È Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025. La cantante, della squadra di Gigi D'Alessio, dopo la proclamazione è corsa ad abbracciare il suo coach in lacrime: "Te lo sei meritato", le ha detto il cantautore napoletano emozionato prima di consegnarle il premio.

La proclamazione

Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, si è esibita nella finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici con il brano di Alex Britti 'Oggi sono io'. Patrizia è stata sin dalle prime puntate una delle concorrenti preferite del pubblico e alla fine è riuscita a conquistare il televoto con la sua incredibile voce.

La finalissima vedeva a contendersi il premio quattro concorrenti donne: Monica Bruno e Maura Susanna del Team Arisa e Patrizia Conte e Graziella Marchesi nella squadra di Gigi D'Alessio. Alla fine ha vinto il cantautore napoletano e Patrizia Conte si è aggiudicata il podio.

"Non ho mai vinto niente nella vita, sono stra-stra felice, mi sento un'altra. Grazie, sono felice" ha detto la vincitrice di The Voice Senior in lacrime mentre abbracciava il suo premio. Patrzia ora avrà la possibilità di pubblicare un inedito con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.