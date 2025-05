'Tim Summer Hits', oltre 80 artisti in piazza a Roma dal 7 al 10 giugno

La musica dal vivo scende in piazza. Torna da sabato 7 a martedì 10 giugno in Piazza del Popolo, a Roma, la quarta edizione del 'Tim Summer Hits 2025', lo show musicale estivo trasmesso su Rai1 che porta sul palco le stelle del panorama artistico italiano. A condurre, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti e Andrea Delogu. Il programma, annunciato in Campidoglio, prevede quattro serate gratuite e la presenza di oltre 80 artisti, dalla A di Achille Lauro alla Z di Iva Zanicchi e, forse, alla F di Tony Effe che, seppur “incinto”, potrebbe fare una sorpresa al sindaco Roberto Gualtieri, "dandogli ‘na mano" come ha detto, scherzando, Carlo Conti in conferenza stampa. Ma 'Tim Summer Hits' non sarà solo musica dal vivo: dal 13 giugno, il festival andrà in onda in prima serata su Rai 1, trasformandosi in un grande show televisivo nazionale. A raccontare il dietro le quinte ci penserà Rai Radio2, con interviste e contenuti esclusivi a cura di Carolina Di Domenico. Tutte le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Nel lunghissimo elenco degli artisti che si avvicenderanno nelle quattro serate live: Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Antonia, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, Coma_cose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Eugenio In Via Di Gioia, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv.

E ancora: Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fuckyourclique, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D'Alessio, Jacopo Sol, Joan Thiele, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Patty Pravo, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo + guests, Tananai, The Kolors, Tredicipietro, Trigno, Tropico, Vale Lp e Lil Jolie, Venerus.

"Una grande festa popolare con tanta musica gratuita - dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - Il festival è uno dei tasselli di una strategia che considera la cultura un diritto fondamentale della cittadinanza. Tutti devono poter partecipare, indipendentemente dalle possibilità economiche".

Sulla stessa linea l’assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato: "Roma si conferma la capitale musicale dell’estate. La musica sviluppa un sentimento di serenità in città, spinge le persone ad aggregarsi, a stare bene e questa manifestazione gratuita è anche un grande richiamo turistico. Portiamo a Roma la versione estiva di Sanremo. Un concerto che trova la sua forza proprio perché è per tutti e di tutti - sottolinea ancora Onorato -. Il messaggio che l’amministrazione comunale vuole dare è quello di permettere a chiunque, a prescindere dalle capacità economiche, di vivere quattro serate stupende", ribadisce.