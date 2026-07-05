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Tiziana Aristarco, morta la regista di 'Mina Settembre'. Serena Rossi: "Sei stata il mio porto sicuro"

L'attrice su Instagram: "Mi mancherai immensamente"

Serena Rossi e Tiziana Aristarco - Foto dalla pagina ufficiale dell'attrice su Instagram
Serena Rossi e Tiziana Aristarco - Foto dalla pagina ufficiale dell'attrice su Instagram
05 luglio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tiziana Aristarco, regista delle fiction Rai, è morta a 66 anni. Tra i suoi lavori 'Un medico in famiglia', 'Provaci ancora prof!' e 'Mina Settembre'. Nel suo ultimo saluto su Instagram, l'attrice Serena Rossi ha scritto: “Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante… Tu sei stata molto più di una regista: una guida, un porto sicuro. Quante risate, quante avventure, quanti abbracci caldi… Questo resta per sempre. Mi mancherai immensamente. La tua Serena.”

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