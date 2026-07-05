Tiziana Aristarco, regista delle fiction Rai, è morta a 66 anni. Tra i suoi lavori 'Un medico in famiglia', 'Provaci ancora prof!' e 'Mina Settembre'. Nel suo ultimo saluto su Instagram, l'attrice Serena Rossi ha scritto: “Eccoci qui, Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante… Tu sei stata molto più di una regista: una guida, un porto sicuro. Quante risate, quante avventure, quanti abbracci caldi… Questo resta per sempre. Mi mancherai immensamente. La tua Serena.”