Torna 'The Floor', da stasera il game show con Paola Perego e Gabriele Vagnato

Si apre all’insegna del rinnovamento la nuova stagione del game show 'The Floor', prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine che torna questa sera, lunedì 6 aprile, in prima serata alle 21.20 su Rai 2 con numerose novità. Alla conduzione Paola Perego con Gabriele Vagnato, una coppia inedita che accompagnerà gli spettatori in questo nuovo capitolo del programma in cinque appuntamenti, in uno studio completamente rinnovato.

Un campo da gioco gigante. Cento concorrenti, cento categorie diverse e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno che si aggiudicherà il montepremi finale di 100mila euro. Uno dopo l’altro, i concorrenti dovranno sfidare uno dei confinanti in un velocissimo duello: chi perde sarà immediatamente eliminato. Il vincitore, invece, guadagnerà la casella dell’avversario allargando il proprio territorio. Al termine di ogni episodio, i due concorrenti che avranno più caselle si sfideranno in un duello senza eliminazione per vincere il premio di puntata che, da quest’anno, è salito a 10mila euro.

Altra novità riguarda il bonus della Golden Star: i concorrenti che vincono tre duelli consecutivi ottengono, oltre ai cinque secondi di vantaggio da utilizzare in una sfida successiva, anche un premio di 1.000 euro. Nell’ultima puntata, i due finalisti si affrontano in una sfida al meglio dei tre duelli. Chi vince due di questi duelli viene proclamato il vincitore di 'The Floor' e si aggiudica il montepremi di 100mila euro.