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Tornano 'I Cesaroni', bagno di folla per il cast al teatro Palladium di Roma

Famiglie, adolescenti cresciuti con la serie, curiosi e nostalgici a Garbatella per il ritorno della serie dal 13 aprile

Bagno di folla e selfie per il cast dei Cesaroni - Adnkronos
Bagno di folla e selfie per il cast dei Cesaroni - Adnkronos
10 aprile 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
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I Cesaroni chiamano, i fan rispondono. Fin dalle prime ore di questa mattina, una lunga coda di persone abbraccia il Teatro Palladium di Roma - nel quartiere Garbatella, simbolo della serie cult - in attesa di incontrare il cast, a partire dall’attore e regista Claudio Amendola, che oggi presenterà ‘I Cesaroni - Il ritorno’, in onda dal 13 aprile su Canale 5. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: famiglie, adolescenti cresciuti con la serie, curiosi e nostalgici si sono messi in coda per un posto in platea e per strappare un autografo o un selfie con protagonisti. Un entusiasmo che conferma quanto l’immaginario dei Cesaroni sia rimasto vivo, nonostante gli anni trascorsi dall’ultima stagione.

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Mentre attendono l’arrivo dei loro beniamini, cantano a squarciagola la sigla in filodiffusione interpretata da uno dei volti storici della serie, Matteo Branciamore. “Siamo cresciute con ‘I Cesaroni’, rappresentano tutto per noi”, dicono all’Adnkronos le ventenni Marta ed Eleonora, in fila con l’emozione negli occhi. “Mi hanno aiutato a crescere, a relazionarmi con la vita. Grazie a loro sono uscita di casa, ero molto timida”, dice Barbara, 25 anni. “Ma restavo anche a casa per guardarli”, dice ridendo la fan. Ma c’è anche Alisia, 24 anni, che è “cresciuta con l’amore per Mimmo Cesaroni (interpretato da Federico Russo, ndr). E poi, Simone, 30 anni, arrivato da Torino con la sua chitarra con il sogno di cantare la sigla insieme a Branciamore: “Per me rappresentano l’adolescenza, sono famiglia. Grazie a loro mi sono avvicinato alla musica”.

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