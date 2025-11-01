Anche Giovanni Floris e Roberto Inciocchi
Francesca Fagnani ospite di Tv Talk oggi, 1 novembre, nella puntata in onda alle 15 su Rai3. Riflettori puntati sui pericoli dell’intelligenza artificiale nel dibattito pubblico internazionale e sulle sfumature della telepolitica italiana.
Li analizza Mia Ceran con Giovanni Floris e Roberto Inciocchi. Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Francesca Fagnani è l’occasione per un approfondimento sulla ripartenza di Belve in prima serata su Rai 2. Infine, con Elisa Isoardi un focus sul suo nuovo programma Bar Centrale, mentre Roberta Tagliavini svelerà i segreti di Cash or Trash, la trasmissione divenuta un piccolo cult.