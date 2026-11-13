U2, 50 anni di carriera e un nuovo album: "Un miracolo essere ancora qui"

Cinquant'anni di carriera, un nuovo album in uscita domani e un imponente tour mondiale negli stadi in partenza nel 2027. Gli U2 tornano da protagonisti assoluti della scena musicale globale con 'Carnaval De Luz', il loro sedicesimo disco in studio, che si ricollega direttamente ai due EP a sorpresa (Days of Ash ed Easter Lily) pubblicati all'inizio di quest'anno. Un traguardo storico per la band irlandese, nata mezzo secolo fa da un annuncio in bacheca di un quattordicenne Larry Mullen Jr. "Realizzare questo disco e vederlo uscire nel nostro cinquantesimo anno di attività è qualcosa che, credo, nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere", confessa il batterista. "Questo album, immagino, suona un po' come una conferma di tutte quelle idee giovanili secondo cui avremmo fondato una band e cambiato il mondo. Resto davvero perplesso di fronte a come siamo riusciti a durare così a lungo". Gli fa eco The Edge, che attribuisce questa longevità a un fattore preciso: "È grazie alla nostra dedizione al concetto di band, più che alla nostra capacità di mettere in atto quell'idea, che siamo riusciti a sopravvivere. Non invecchia mai. È una cosa che non stanca mai. È ancora una sensazione straordinaria poter fare musica con i propri amici e fare semplicemente quello che facciamo".

Carnaval De Luz non è un progetto isolato, ma il tassello fondamentale di un'opera più ampia. "Tutto il materiale fa parte dello stesso ciclo di canzoni", spiega Bono. "Non ci sarebbe mai stato tutto in un solo album, quindi sì, abbiamo anticipato alcune parti fondamentali della storia in due EP". Il frontman chiarisce la visione d'insieme: "Carnaval De Luz è in realtà la prima parte di un doppio album, con i lati tre e quattro già pubblicati come EP Days of Ash e Easter Lily. C'è un arco narrativo perfetto quando capisci davvero cos'è il Carnevale. È una festa religiosa che precede la Quaresima – è una sorta di celebrazione della carne prima della rinuncia". L'album, arricchito da ritmi latini, caraibici e soca, vanta collaborazioni e omaggi inaspettati. Il brano di chiusura, 'Torn', ospita un duetto con la compianta Dolly Parton. Bono: "Volevamo lavorare con lei e ci stavamo provando da un po’", racconta Bono. "C’era un’altra canzone a cui stavamo lavorando pensando proprio a lei, e gliel’ho fatta ascoltare al telefono. Mi ha risposto: 'È una bella canzone, ma è un po’ troppo irlandese per i miei gusti, se mi permetti di dirlo'. Parliamo, ovviamente, di una delle più grandi cantautrici mai esistite. Così le ho chiesto se avesse qualche idea, e ne aveva eccome. È stata lei a ideare la prima versione di quel brano, e anche il titolo, Torn, era suo. All’epoca era malata, ma si è alzata dal letto e si è dedicata anima e corpo a quella parte vocale".

Spazio anche alla contemporaneità con 'The Mirror Maker (Rosalía)', brano scritto in onore della popstar spagnola. "Quando ti guardi allo specchio, vedi ciò che hai dietro e ne scrivi. Ma poi ci sono artisti che vogliono infrangere quello specchio per arrivare dall’altra parte. Beh, Rosalía ha questa stessa qualità. È interessata sia al fisico che al metafisico, e la sua esplorazione del cattolicesimo è davvero originale", sottolinea Bono. Dopo la residency di 40 date all'avveniristica Sphere di Las Vegas, gli U2 hanno annunciato il ritorno "on the road" con il Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour 2027, in partenza il 23 febbraio da Città del Messico. Nonostante i vantaggi tecnici della Sphere, il richiamo del pubblico è stato decisivo. "L'unica cosa che ci mancava decisamente era la possibilità di andare a incontrare i nostri fan dove si trovano. Questa è la cosa che ci entusiasma davvero", dichiara The Edge. Un'esigenza di connessione ribadita da Bono: "In realtà la nostra musica è sempre stata ad altezza degli occhi del nostro pubblico. E lo è ancora. La gente non ci crede, perché sei in uno stadio. Ma è quello che abbiamo cercato di fare, connetterci ancora. Rendere il posto peggiore del palazzetto il posto migliore del palazzetto". Anticipato dal singolo omonimo e da un videoclip diretto dallo storico collaboratore Anton Corbijn nel deserto californiano, il nuovo capitolo degli U2 si preannuncia denso di significato. "Noi U2, abbiamo un peso. E queste canzoni hanno un peso", conclude Bono riassumendo il nuovo lavoro. "Se lo si pensa come un doppio album, ha più peso di qualsiasi cosa abbiamo mai fatto. E sì, più luce – molta più luce. Perché è contro l'oscurità che la luce brilla più forte".