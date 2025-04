Strage a Sumy, in Ucraina, per un attacco missilistico della Russia nel giorno della Domenica delle Palme. Il bilancio dei morti è di almeno 34, tra cui bambini, mentre i feriti sono 117, di cui 15 minori secondo quanto reso noto dai soccorritori: in 68 sono ricoverate in ospedale, 8 in condizioni gravi. L'attacco del 13 aprile è arrivato in pieno giorno quando le strade erano affollate.

Il capo dell'intelligence ucraina, Kyrylo Dudanov, in un post su Telegram, ha fatto sapere che i russi hanno lanciato due missili balistici Iskander M/KN-23. E ha denunciato quindi l'ennesimo "crimine di guerra" commesso da Mosca.

Le parole di Zelensky

Sono "decine i civili rimasti uccisi e feriti" nel "terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy", è stata la denuncia su Telegram di Volodymyr Zelensky, il qiuale ha sottolineato che i "nemici hanno colpito una normale strada cittadina" nel giorno in cui "le persone vanno in chiesa" per la Domenica delle Palme. Il raid ha danneggiato in totale 20 edifici, l'università della città, cinque palazzine di appartamenti, caffé, negozi e il tribunale distrettuale, ha reso noto il presidente ucraino.

"Solo dei bastardi possono fare questo", ha aggiunto sottolineando: "Il mondo deve rispondere con fermezza: gli Stati Uniti, l'Europa, chiunque nel mondo voglia che questa guerra e queste uccisioni finiscano. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrorismo e sta trascinando questa guerra". "Senza pressione sulla Russia la pace è impossibile - ha proseguito il presidente ucraino - i colloqui non hanno mai fermato i missili balistici e le bombe. Quello che è necessario è un atteggiamento duro verso la Russia, quello che merita un terrorista. Ringrazio chiunque si schiera con l'Ucraina e ci aiuta a difendere la vita".

Poi ha ricordato che venerdì è passato un mese da quando Mosca ha respinto la proposta americana per un cessate il fuoco pieno e incondizionato, "la Russia non ha paura, per questo continuano a lanciare missili balistici, per questo ogni notte quasi un centinaio di droni d'attacco prendono di mira le normali città ucraine". E ha ribadito ancora una volta che "solo la pressione, solo un'azione decisa, possono cambiare" una situazione in cui i russi "non smettono di attaccare, non smettono di diffondere odio attraverso la loro propaganda di stato".

"Oggi, molti leader mondiali, diplomatici e persone comuni dal cuore grande hanno espresso le loro condoglianze all'Ucraina e al popolo ucraino. Hanno condannato l'attacco russo. Ringrazio - ha detto ancora Zelensky - tutti coloro che ricordano che le guerre finiscono quando i crimini di guerra non vengono dimenticati e quando l'aggressore viene affrontato con sufficiente pressione. Ed è proprio questo che manca in questo momento".

Il duro attacco degli Usa

Duro attacco degli Stati Uniti alla Russia. In un post su X, l'inviato americano per l'Ucraina, Keith Kellogg, ha denunciato che l'attacco delle forze russe contro “obiettivi civili” a Sumy “supera qualsiasi linea di decenza”. "Come ex leader militare, capisco gli obiettivi ma questo è sbagliato”, Kellogg, secondo cui “ci sono decine di morti e feriti tra i civili”.

Le parole di Meloni

"Nel giorno sacro della Domenica delle Palme, a Sumy si è consumato un altro orribile e vile attacco russo, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini", ha detto la premier Giorgia Meloni aggiungendo: "Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal Presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali. Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie".

La reazione internazionale

Il leader europei hanno condannato l'attacco missilistico russo. "Orribili scene dal centro di Sumy dove i missili balistici russi hanno ucciso e ferito gravemente decine di civili. I nostri pensieri sono con il popolo ucraino in quello che è un giorno sacro per così tanti', scrive su X la portavoce ad interim della Nato, Allison Hart.

"L'ultima escalation è un cupo promemoria: la Russia era e resta l'aggressore, in palese violazione del diritto internazionale. Servono con urgenza misure forti per attuare il cessate il fuoco". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, denunciando la "crudeltà" dell'attacco russo di questa mattina: "Un atto barbaro reso ancora più vile" dal fatto che è stato condotto mentre la gente si stava riunendo pacificamente per celebrare la domenica delle Palme.

"L'Europa continuerà a contattare i partner e a esercitare una forte pressione sulla Russia fino alla fine dello spargimento di sangue e al raggiungimento di una pace giusta e duratura, alle condizioni imposte dall'Ucraina. Le vittime dell'attacco di oggi, le loro famiglie e tutti gli ucraini sono nei nostri cuori. Oggi e ogni giorno. L'Europa è al fianco dell'Ucraina e del presidente Zelensky", riafferma von der Leyen.