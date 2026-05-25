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Ulisse - Il piacere della scoperta, stasera su Rai 1: Alberto Angela racconta 'Parigi nascosta'

L'appuntamento in prima serata su Rai 1

Alberto Angela - fotogramma/ipa
Alberto Angela - fotogramma/ipa
25 maggio 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alberto Angela scopre la 'Parigi nascosta'. Questa sera, lunedì 25 maggio, nuovo appuntamento con 'Ulisse, il piacere della scoperta' in prima serata su Rai 1, che porterà il pubblico tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese.

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Basta infatti allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti, per trovarsi davanti a meraviglie come il castello di Vaux le Vicomte al centro di un appassionante intrigo o a quello di Chantilly, che contiene la pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre, ed è luogo di nascita della famosa crema. Un'esplosione di colori attenderà i visitatori a Giverny, nella casa di Claude Monet, con il giardino fiorito che ha ispirato tante opere del pittore impressionista. Alberto Angela guiderà poi il pubblico alla scoperta dell’Hotel des Invalides, il monumentale edificio che culmina nella tomba di Napoleone, e poi ancora, al museo delle giostre, per tornare bambini.

A Parigi sono nate la fotografia e il cinema, ed è anche grazie a loro che è nato il mito della "città dell'amore". Ma la capitale francese è anche una città dove si legge molto: sono tanti i curiosi in cerca di libri davanti alle boîte dei bouquinistes sul Lungosenna, dai frequentatori della biblioteca nazionale e dai visitatori delle case dei più famosi romanzieri dell'Ottocento: Victor Hugo e Alexandre Dumas. La capitale della Haute Couture può ammaliare anche per i suoi atelier: uno dei più affascinanti è quello del famoso stilista Azzedine Alaia, dove Alberto Angela incontrerà un grande nome della moda e dell’arte, Carla Sozzani. Infine, tappa uno dei locali storici della capitale, per scoprire il segreto di una prelibatezza della cucina francese, la crêpe.

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alberto angela ulisse il piacere della scoperta rai 1
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