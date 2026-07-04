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Ultimo, pubblico record a Tor Vergata ma il concerto è live dal balcone - Video

Su TikTok il profilo 'Er terazzo de Ultimo' diventa una tribuna virtuale

Il concerto di Ultimo dal balcone - TikTok
Il concerto di Ultimo dal balcone - TikTok
04 luglio 2026 | 23.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Duecentocinquantamila persone a Tor Vergata per il concerto di Ultimo. E poi c'è la 'diretta' (più o meno) dal balcone. Il maxishow da record vive anche sui social, in particolare su TikTok, grazie al profilo 'Er terazzo de Ultimo', creato da un fortunato (o sfortunato, punti di vista) inquilino che abita proprio nell'area del concerto e si affaccia sul palco. Il profilo negli ultimi 3 giorni ha documentato l'avvicinamento allo show, fino alla serata attesa da decine di migliaia di ammiratori dell'artista romano.

@erlidl #ultimo #ultimopeterpanforever #ultimostadi #ultolive ♬ audio originale - ER TERAZZO DE ULTIMO

'Er terazzo' è diventato la tribuna d'emergenza per chi non è riuscito ad assistere dal vivo al concerto. Migliaia di utenti collegati per la live che propone i brani e gli interventi di Ultimo. "Mancano 3 canzoni", il commento che accompagna le immagini. Qualcuno si lamenta per la qualità video, con interruzioni e salti. C'è chi si dimostra totalmente comprensivo: "Ci sono solo 250mila telefonini collegati in quella zona..."

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