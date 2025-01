"Con 7 mesi di anticipo, l’intero tour Stadi 2025 fa il tutto esaurito. Non era mai successo nella mia carriera". Così Ultimo sui social festeggia l’en plein delle 9 date che dal 29 giugno 2025 animeranno i principali stadi italiani, con un anticipo che è un record per la sua carriera.

Il ringraziamento di Ultimo

Per ringraziare i fan, l'artista annuncia l'uscita di un album live: "Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo del tour scorso, con tutta la scaletta del 2024. Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo tour. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti". E aggiunge che presto tornerà a casa. "Mi mancate tutti. Sto finalmente per tornare a casa, in Italia. Non vedo l’ora di rincontrarvi a Roma, per strada, al bar, al parchetto, dovunque e dirvi a mio modo, anche nel mio essere a volte schivo, sempre e solo una cosa: grazie per esserci", scrive il cantautore romano.

A soli 28 anni, Ultimo ha già all'attivo 42 concerti negli stadi, inclusi i 9 sold out del 2025, con oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera. I suoi 6 album inediti, pubblicati dal 2017, hanno ottenuto 83 dischi di platino e 17 dischi d'oro, con oltre 7 milioni di copie vendute e più di 2 miliardi di streaming su Spotify. La sua discografia è rimasta per 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, con ben 5 album presenti, rendendolo l'artista più presente nella Top of the Music by Fimi/GfK dell'intero anno. A fine 2024, ha ricevuto il premio come Miglior Autore Under 35 ai Siae Music Awards 2024.

Dopo poche settimane dalla pubblicazione del brano 'La parte migliore di me', dedicato al figlio Enea, Ultimo ha chiuso il 2024 festeggiando il sold out della data romana del 13 luglio 2025, diventando il più giovane artista a raggiungere le 10 date live allo Stadio Olimpico di Roma. 'Ultimo Stadi 2025 - La Favola continua…' partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025.