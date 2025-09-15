circle x black
'Un giorno in più' di Bagnasco su Coming Soon

15 settembre 2025
Da oggi è online su Coming Soon il cortometraggio 'Un giorno in più', diretto da Fabio Bagnasco e presentato nella sua versione estesa di 26 minuti. L’opera entra a far parte della selezione WeShort Originals, nell’ambito della partnership tra WeShort e Coming Soon, nata per valorizzare il cinema breve attraverso una nuova sinergia editoriale e distributiva mainstream. Liberamente ispirato al 'De brevitate vitae' di Seneca, il film riflette sul valore del tempo e sulla ricerca della propria identità, intrecciando realtà e immaginazione, luce e ombra, memoria e desiderio di rinascita. Un omaggio sottile e poetico a Franco Battiato aggiunge profondità e risonanza spirituale alla narrazione.

Il soggetto è firmato da Bagnasco insieme a Francesca Scaglione, la sceneggiatura da Filippa Gracioppo. Nel cast figurano Alessandro Ienzi, Giuditta Jesu, Salvo Nereo Salerno, Sandro Vergato e la celebre attrice Lucia Sardo. Prodotto da Eikona Film in collaborazione con la scuola di cinema indipendente Piano Focale, Un giorno in più ha già riscosso successo in festival come l’I-Fest International Film Festival di Palermo e Cortisonanti di Napoli.

cortometraggio cinema breve WeShort Originals Franco Battiato
