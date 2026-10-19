Brutta disavventura per Vasco Rossi, alle prese con una serie di problemi fisici. Il rocker ha raccontato sui social di essersi procurato importanti lesioni ai legamenti della spalla sinistra, in seguito a due incidenti avvenuti negli ultimi mesi. Il primo infortunio risale al ritorno a Zocca, dopo la conclusione del tour: "Primo giro nel bosco, sentiero bagnato, scivolone in una buca. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire. Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata", scrive con ironia sui social.

In un primo momento il rocker ha preferito non raccontare l'accaduto, ma nel frattempo sono comparsi altri dolori: "Torno a casa e tengo tutto per me: mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa. Tra cure e nuotate, la spalla migliora. In compenso cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. Un’estate di dolore... con me che facevo finta di niente".

Decide quindi di sottoporsi a una risonanza magnetica 'dinamica' "con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì", ha scritto il rocker che con ironia continua il suo racconto.

Ma prima del ricovero, Vasco Rossi racconta di aver fatto un giro in bicicletta peggiorando le sue condizioni: "Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente. Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla. Così, quando mi sono svegliato dall’intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis".

L’ultima ecografia ha evidenziato lesioni "importanti" alla spalla tanto che il "professore Porcellini mi ha consigliato un altro intervento. Ci sto pensando: di sale operatorie, per adesso, ho esaurito gli abbonamenti. Intanto mi aspetta tanta fisioterapia. La KOM…valescenza continua. Io pure. Un po’ ammaccato, sempre rock!", ha concluso.