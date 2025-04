Il regista statunitense Alexander Payne presiederà la Giuria internazionale del Concorso della 82esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto - 6 settembre 2025), che assegnerà il Leone d'oro per il Miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.

La nomina

Alexander Payne, nell'accettare la proposta di Barbera, ha dichiarato: "È un grandissimo onore e una gioia far parte della giuria di Venezia. Anche se confesso l'imbarazzo di un regista nel dover confrontare i film uno contro l'altro, mi inchino davanti alla storia quasi centenaria della Mostra del Cinema di Venezia, che celebra a gran voce il cinema come arte. Non potrei essere più entusiasta".

Alberto Barbera ha dichiarato: "Alexander Payne appartiene a quella ristretta cerchia di cineasti-cinefili, la cui passione per il cinema è alimentata dalla conoscenza dei film del passato e dalla curiosità per il cinema contemporaneo, senza confini o barriere di sorta. Queste qualità - insieme alla sua esperienza di filmmaker, regista e sceneggiatore - lo rendono il candidato ideale per presiedere il lavoro della Giuria di Venezia, chiamata a valutare film provenienti da tutto il mondo. Sono grato ad Alexander per aver accettato il mio invito, che suggella una conoscenza che risale ai tempi del suo cortometraggio di diploma alla Ucla".

La giuria

La Giuria internazionale di Venezia 82, che sarà presieduta da Alexander Payne e che sarà composta complessivamente da un massimo di nove personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, è chiamata a scegliere i lungometraggi in Concorso ai quali saranno assegnati i seguenti premi ufficiali: Leone d'oro per il miglior film, Leone d’argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

La premiazione avrà luogo nella serata conclusiva (6 settembre 2025) della prossima 82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Chi è Alexander Payne

Sessantaquattro anni, Alexander Payne ha diretto tra gli altri film 'The Holdovers -Lezioni di vita', 'Sideways - In viaggio con Jack', 'Nebraska' e 'The Descendants - Paradiso amaro'.

Cresciuto a Omaha, nel Nebraska, ha studiato storia e letteratura spagnola a Stanford, prima di conseguire un master in regia cinematografica alla Ucla. I suoi film – tutte commedie – sono caratterizzati da una "costruzione elegante, umorismo pungente e belle interpretazioni tragicomiche", ha dichiarato Alberto Barbera. Sono stati nominati per un totale di 24 Oscar, di cui quattro volte per il miglior film e tre volte per il miglior regista. Payne ha vinto due volte il premio per la migliore sceneggiatura non originale - per 'Sideways - In viaggio con Jack' (2004) e 'Paradiso amaro' (2011) – e il suo ultimo film, 'The Holdovers - Lezioni di vita' (2023), ha ottenuto il premio per la migliore attrice non protagonista un anno fa. Appassionato di cinema da sempre e ardente sostenitore della conservazione dei film, fa parte del consiglio di amministrazione della Film Foundation e del Telluride Film Festival. Attualmente sta preparando un nuovo film da girare nelle zone rurali della Danimarca. Il suo sogno è realizzare un western.