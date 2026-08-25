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Venezia 83, Clooney, Burstyn, Besson, Guadagnino e Zhao 'docenti' alle Masterclass

Le conferenze-lezioni si terranno alla Match Point Arena

(Ellen Burstyn - Ufficio stampa Biennale di Venezia)
(Ellen Burstyn - Ufficio stampa Biennale di Venezia)
25 agosto 2026 | 11.20
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

George Clooney, Ellen Burstyn, Luc Besson, Luca Guadagnino, Chloe Zhao e Lukasz Zal. Tornano le Masterclass con grandi personalità del cinema all’83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per la terza volta nella location della Match Point Arena (250 posti) allestita al Tennis Club Venezia al Lido (di fronte all’Hotel Excelsior), con ingresso aperto solo agli accreditati senza prenotazione.

Tre Masterclass vedranno come protagonisti l’attore e regista statunitense George Clooney (Leone d’oro alla carriera 2026) giovedì 3 settembre, alle 16.00, il regista francese Luc Besson domenica 6 settembre, alle 16.00, l’attrice statunitense Ellen Burstyn (Leone d’oro alla carriera 2026) martedì 8 settembre, alle 16.00. Le Masterclass si potranno seguire anche in livestream sul sito www.labiennale.org.

Saranno due le Masterclass “The Art and Craft of Cinema” organizzate da Cartier, in collaborazione con la Biennale, che vedranno la regista cinese premio Oscar Chloe Zhao (Leone d’oro per il miglior film nel 2020 per "Nomadland") in dialogo con il direttore della fotografia polacco Lukasz Zal, con cui ha collaborato al film vincitore di un premio Oscar "Hamnet" (2025), venerdì 4 settembre alle ore 15.30, e il regista italiano Luca Guadagnino (Leone d'argento per la migliore regia nel 2022 per "Bones and All") lunedì 7 settembre, alle 15.30.

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Masterclass Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Biennale di Venezia Cinema Premi Oscar
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