Silvia Toffanin torna oggi, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Da Ermal Meta a Sal Da Vinci: ecco gli ospiti e le interviste del secondo appuntamento del weekend.

Gli ospiti di oggi

A Verissimo il talento e il tratto umano di Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultimo Sanremo con il brano, già tormentone, Per sempre sì. E sempre freschi della loro partecipazione alla kermesse sanremese saranno ospiti due artisti molto amati: Raf ed Ermal Meta.

Un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero: Silvia Toffanin intervisterà Gisèle Pelicot, la donna narcotizzata per anni dal marito per poi farla stuprare da oltre cinquanta uomini. Ora Gisèle, diventata un esempio di coraggio per tante donne, ha raccontato il suo percorso di rinascita nel libro Un inno alla vita.

Inoltre, spazio ai mitici professori di Amici: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che proprio questo sabato tornano con la nuova edizione del serale del talent di Maria De Filippi.

Infine, la richiesta di giustizia di Loredana e Manuela, rispettivamente, mamma e sorella di Margaret Spada, la ragazza scomparsa nel novembre del 2024 per un banale intervento di rinoplastica.