Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro ricorderanno a Verissimo oggi, domenica 16 marzo, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. I due figli dell'attrice saranno accolti da Silvia Toffanin per un racconto inedito della vita della diva del cinema, regina della commedia anni 80.

I figli di Eleonora Giorgi a Verissimo

Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas . Nel corso degli ultimi mesi, aveva raccontato la lotta con la malattia in una serie di interviste. A Verissimo, in particolare, l'attrice si collegava ripetutamente con lo studio per aggiornare sulle sue condizioni di salute, condividendo con i telespettatori il suo percorso di cure. Dalla chemioterapia, alla comparsa di metastasi, fino alle ultime fasi della malattia: E proprio nello studio di Silvia Toffanin, Eleonora Giorgi aveva rilasciato la sua ultima intervista.

L'attrice con grande forza e coraggio ha raccontato il decorso della sua malattia al pancreas, diagnosticata nel 2023, senza mai perdere la sua solarità e ottimismo.

L'ultima intervista risale allo scorso 2 febbraio, "Siamo ancora qui, teniamo duro", aveva detto Eleonora Giorgi, in collegamento con Verissimo. E aveva spiegato: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello e mi sono sottoposta a radiochirurgia. E' andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura...".

Il giorno della morte dell'attrice, il profilo ufficiale di Verissimo ha postato uno scatto che ritrae Eleonora Giorgia e Silvia Toffanin mentre si scambiano un lungo abbraccio, l'ultimo abbraccio tra le due.

A raccontare nello studio di Verissimo la malattia di Eleonora Giorgi, anche il primogenito dell'attrice Andrea Rizzoli che ha presentato il suo libro 'Non ci sono buone notizie', un diario intimo in cui racconta la dura battaglia della mamma contro il tumore al pancreas. "È stato l’anno più bello della nostra vita. Abbiamo vissuto tutto alla massima velocità, tralasciando il male. Fare del bene ti fa sentire meglio e noi abbiamo fatto questo. Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci. Non ho nessun rammarico", aveva detto lo scrittore nello studio di Silvia Toffanin.

Le prime parole dei figli

Dopo il funerale di Eleonora Giorgi, che si è tenuto il 5 marzo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, i figli Andrea e Paolo hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Il primogenito ha ricordato: "Per me e Paolo sapere che lei aveva un cancro è stato abbastanza scioccante”, ma “la sua speranza è stata da subito non quella di guarire ma quella di aiutare gli altri”. “Ad Eleonora Giorgi non serviva visibilità. Quando siamo andati a fare la prima Pet, davanti a noi c’era un bambino di sei anni e ci siamo chiesti se avesse lo stesso male. Non lo sapevamo, ma lei da quel momento ha deciso di raccontarlo, facendo vedere che era possibile vivere gli ultimi anni della sua vita con il sorriso”, ha aggiunto.

"Per un figlio vedere tutto questo affetto è veramente meraviglioso”. Aveva aggiunto il secondogenito, Paolo Ciavarro.