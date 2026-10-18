Il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin
Verissimo torna oggi, domenica 18 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend. Tra li ospiti di oggi, Raffaele Sollecito. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario.
A Verissimo il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo di vita del grande campione Luca Dotto. Tra vita privata, successi e nuovi progetti si racconteranno due signore dello spettacolo: Amanda Lear e Iva Zanicchi.
Inoltre, spazio al percorso personale e artistico di Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di 'Amici'. Infine, Silvia Toffanin omaggerà Wilma De Angelis, volto amato della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo.