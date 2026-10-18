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Verissimo, domenica 18 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi

Il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
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18 ottobre 2026 | 06.57
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 18 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend. Tra li ospiti di oggi, Raffaele Sollecito. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario.

A Verissimo il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo di vita del grande campione Luca Dotto. Tra vita privata, successi e nuovi progetti si racconteranno due signore dello spettacolo: Amanda Lear e Iva Zanicchi.

Inoltre, spazio al percorso personale e artistico di Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di 'Amici'. Infine, Silvia Toffanin omaggerà Wilma De Angelis, volto amato della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo.

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