Verissimo torna oggi, domenica 18 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend. Tra li ospiti di oggi, Raffaele Sollecito. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario.

A Verissimo il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo di vita del grande campione Luca Dotto. Tra vita privata, successi e nuovi progetti si racconteranno due signore dello spettacolo: Amanda Lear e Iva Zanicchi.

Inoltre, spazio al percorso personale e artistico di Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di 'Amici'. Infine, Silvia Toffanin omaggerà Wilma De Angelis, volto amato della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo.