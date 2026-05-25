Zerocalcare: "Stare sotto i riflettori? Mi pesa tanto. Con 'Due spicci' chiudo un ciclo"

Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech - torna su Netflix il 27 maggio con la serie animata 'Due spicci' - da lui scritta e diretta - che chiude la trilogia iniziata con 'Strappare lungo i bordi' e proseguita con 'Questo mondo non mi renderà cattivo'. Nella nuova serie prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con Bao Publishing, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. La serie, forse la più personale del fumettista e con un tocco di noir, racconta di un suo momento di crisi dovuta anche al confronto con l'età adulta. (di Lucrezia Leombruni)