Probabilmente è l'unica categoria che potrebbe trarre un minimo di vantaggio dal cambiamento climatico in atto sul pianeta: sono i velisti oceanici impegnati nelle competizioni più lunghe ed estenuanti. Come il Vendée Globe, la cui decima edizione è in corso, con i primi che hanno già doppiato le isole Canarie a meno di una settimana -domenica scorsa, davanti a una folla di 300.000 persone inzeppate nel paesino vandeano di Les Sables d'Olonne- dalla partenza della regata più dura del mondo

Vendée Globe, come funziona

In solitaria, senza scalo né assistenza, sugli Imoca 60 che in una quindicina di esemplari sfoggiano i foil per sollevare scafi ma non sullo specchio acqueo piatto di Barcellona, sede dell'ultima America's Cup, bensì sulle colline mobili degli oceani, lontani da ogni terra e lungo rotte che prevedono navigazioni alle latitudini estreme tra i 40 e i 50 gradi. Paradossalmente per chi vive a terra, e a differenza di qualunque navigatore "normale", gli atleti delle regate oceaniche non scansano le tempeste: anzi le cercano. Lambire una zona di depressione, o a volte ficcarcisi dentro per scelta, garantisce una maggiore velocità di navigazione, poco importa il disagio ma sempre con un occhio alla tenuta delle strutture delle barche, sempre progettate per resistere alle condizioni oceaniche estreme ma tuttavia anche con un occhio alla leggerezza, come competizione vuole.

Nicolas Lunven e il nuovo record

Ha fatto impressione per esempio l'impresa del francese Nicolas Lunven su Holcim PRB: 546,6 miglia, vale a dire circa 1.021 km, in 24 ore appena due giorni fa: nuovo record sugli Imoca, migliorando di 6 miglia (10 km) quello di Thomas Ruyant del 2023. Il francese è stato costretto a cercare una zona di maggior vento azzeccando l'accelerazione di curvatura proveniente da capo Finisterre: alla partenza dalla Vandea aveva scelto una rotta molto più verso ovest-nord ovest degli altri 39 skipper, tutti diretti a sud ovest verso Finisterre, regalandogli il penultimo posto, peggiorato anche da una cima aggrovigliata su una delle due barre del timone che lo ha costretto a fermarsi e a sbrogliare la matassa in piena notte.

Una volta agganciata la giusta pressione del vento, dal 39mo posto Lunven ha risalito quasi tutti fino a raggiungere il quarto posto, una rimonta che ha dell'incredibile. Qualcosa che sta succedendo anche all'unico italiano in gara, Giancarlo Pedote su Prysmian, partito venticinquesimo e proprio oggi, secondo il sito del Vendée Globe, anche lui in quarta posizione geografica, ma solo perché più a sud est di altri, mentre in classifica reale navigherebbe sempre intorno alla quindicesima posizione.

La leggendaria impresa di Sir Peter Blake nel 1994

Ma la ricerca di tempeste per andare più veloci risale a molto tempo prima dei nostri anni. Il primo ad adottare scientemente questa strategia, annunciandola prima di partire, fu il grande velista neozelandese Sir Peter Blake nel suo storico record al Trofeo Jules Verne del '94 a bordo del catamarano Enza New Zealand, all'epoca il più grande del mondo con i suoi 80 piedi (circa 25 metri). Anche questa una regata intorno al mondo ma in equipaggio e con l'obiettivo di circumnavigare il globo entro gli 80 giorni, creata nel '91. Il primo tentativo fallì per colpa di un container a pelo dell'acqua che aprì una falla nello scafo di dritta e lo costrinse al ritiro, lasciando la vittoria al francese Bruno Peyron che impiegò circa 79 giorni, primo al mondo a scendere sotto gli 80.

Blake, che a bordo aveva anche un'altra leggenda della vela come Sir Robin Knox-Johnston, ripartì nel gennaio del '94 sull'Enza potenziato, in un duello con Olivier de Kersauson sul suo maxi trimarano Lyonnaise des Eaux Dumez. Il leggendario neozelandese completò il giro in 74 giorni e poco più di 22 ore, anche affrontando un'ultima tempesta dalla forza di un uragano dopo un viaggio forsennato saltando su onde che lambivano i 20 metri. Sir Peter Blake finì la sua vita nel 2000, assassinato a fucilate sulla barca-spedizione scientifica Seamaster alla foce del Rio delle Amazzoni da un gruppo di "topi d'acqua", ladri locali.

Gli Imoca "surfano" davanti alle depressioni

Tornando al Vendée Globe, "il loro gioco sarà proprio quello di mettersi davanti alle depressioni e restarci davanti: Come quando si fa surf, infatti 'surfano' davanti alle depressioni. Questo è possibile oggi perché gli Imoca viaggiano intorno ai 30 nodi, velocità simili a quelle delle depressioni. In altri tempi, con le barche dislocanti, non era una tattica da seguire perché andavano a velocità di parecchio inferiori: quindi ti prendevi le botte finché non passava". Gianni Bianchini, routier e "interprete" della meteo, esperto in rotte e strategie di regata, lavora con alcuni fra i più noti velisti oceanici italiani, Class40 Fornaro, Sericano, Rosetti, e collaboratore del team di comunicazione del fortissimo Ambrogio Beccaria, istruttore nei corsi di strategia per la ClasseMini 650, ci spiega il nucleo della strategia oceanica moderna.

"Restando davanti alle depressioni hanno vento che di fatto li spinge, e se riescono a mantenere la surfata. Come sulle tavole, se poi l'onda-depressione ti sorpassa, sei costretto ad aspettare o andare a cercare quella dopo per continuare a fare grandi velocità", che è poi l'intento principale di chi regata, a parte riportare a casa la pelle. "Infatti in questo gioco è fondamentale bilanciare i rischi, perché ci si espone al rischio di rotture. In definitiva, andare a vela è una costante gestione del rischio". Regate di questo tipo "si vincono nei mari del sud", quelli non dei tropici ma quasi di fronte all'Antartide, "dove le depressioni sono libere di scorrere senza incontrare terra, depotenziandosi". In sintesi, per vincere queste regate devi andare a cercare i guai senza farti convolgere troppo: se non è scherzare con il fuoco, è quantomeno giocare a scacchi con l'oceano.

di Paolo Bellino