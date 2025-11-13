circle x black
Alcaraz batte Musetti alle Atp Finals e si assicura il numero uno. Sinner chiude il 2025 al secondo posto

Lo spagnolo ha la certezza di finire la stagione davanti a Jannik

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
13 novembre 2025 | 22.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti alle Atp Finals e si prende le semifinali e la coppa del numero uno del ranking Atp per il 2025. Lo spagnolo, con i 200 punti conquistati oggi, giovedì 13 novembre, ha la certezza di chiudere l'anno da dominatore della classifica: “Essere numero 1 al mondo è qualcosa di eccezionale, per me vuol dire tutto” spiega il 22enne a fine match. Finisce dunque qui la rincorsa di Jannik Sinner al trono del tennis mondiale per questa stagione. L'azzurro è matematicamente secondo, ma potrà consolarsi cercando di confermarsi campione a Torino.

La rincorsa di Jannik al numero uno ripartirà nel 2026, con gli Australian Open. Già da lì, l'azzurro (campione in carica) non potrà sbagliare.

