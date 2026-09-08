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US Open, oggi Alcaraz-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida lo statunitense nei quarti di finale dello Slam americano

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
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08 settembre 2026 | 15.52
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida lo statunitense Ben Shelton, numero 9 del ranking Atp e 8 del seeding - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Alcaraz arriva al match dopo aver eliminato Safiullin, Faria, Wu e Paul, mentre Shelton ha eliminato Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov e Tsitsipas.

Alcaraz-Shelton, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Shelton è in programma stanotte non prima delle ore 2.30. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e ha sempre vinto lo spagnolo. Nel 2023, ai sedicesimi di finale del torneo di Toronto, nel 2024 in Laver Cup e nel 2025 agli ottavi di finale del Roland Garros, dove lo statunitense ha conquistato l'unico set dei tre incontri.

Alcaraz-Shelton, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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