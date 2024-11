La voce è arrivata inaspettata come il sole in una domenica di fine novembre. Le indiscrezioni hanno travolto i giornali, riempito le radio e le tv: Alessandro Del Piero si potrebbe candidare alla presidenza della Figc. Lo stupore iniziale ha lasciato spazio a una presa di coscienza, alla consapevolezza che sì alla fine Alex potrebbe farlo davvero. E dopotutto, perché non dovrebbe?