circle x black
Cerca nel sito
 

Pierluigi Pardo difende Alessandro Vescini dopo la gaffe su Dazn: "Polemica surreale"

La gaffe dell'inviato di DAZN, in diretta streaming prima di Udinese-Como, diventata virale sui social

Alessandro Vescini e Pierluigi Pardo - fotogramma/ipa
Alessandro Vescini e Pierluigi Pardo - fotogramma/ipa
24 agosto 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Prendersela con Alessandro Vescini sarebbe come prendersela con Jack Nicholson che per girare la scena di 'Here's Johnny' pare abbia impiegato 60 tentativi". Comincia così il messaggio condiviso sui social da Pierluigi Pardo, intervenuto, per difendere l'inviato di DAZN dopo le polemiche seguite alla sua gaffe in occasione della prima giornata di Serie A.

Prima di Udinese-Como, Vescini infatti si era 'ingarbugliato' durante il suo intervento e, non rendendosi conto di essere in diretta, aveva chiesto al cameraman di ricominciare da capo. Il video della gaffe è stato condiviso sui social e da quel momento sono volate critiche nei confronti del giornalista.

Pardo ha così deciso di prendere le sue difese spiegando anche i meccanismi dietro un quaslasi collegamento televisivo: "Se registri un finto live sai che potrebbe andare o non andare in onda e che se non ti piace puoi decidere di fermarti. A me in carriera è successo centinaia di volte. Chi lo insulta sul piano professionale dimostra di non essere particolarmente acuto".

Il giornalista ha poi aggiunto: "Ora, capisco che la gente non sia tenuta a conoscere i meccanismi della tv ma pensare che uno in diretta si fermi da solo fa abbastanza ridere. Ovviamente c'è stato un errore nel mandare in onda quella clip, una gaffe evidente, ma prendersela con lui è surreale. Poi, certo, io e Ale siamo tra quelli che a volte sbagliano, non siamo brillanti, geni del public speaking e formidabili conduttori come quelli che criticano", ha detto Pardo ironizzando su se stesso e sul collega, "ma ci stiamo allenando... un abbraccio amici, facciamoci una risata qualche volta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pierluigi pardo alessandro vescini inviato dazn gaffe dazn
Vedi anche
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza