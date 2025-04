Anna Kalinskaya ha già dimenticato Jannik Sinner? La tennista russa, ormai ex fidanzata dell'azzurro, è stata paparazzata insieme a Tomas Ferrari, vecchia fiamma di Kalinskaya con cui, negli ultimi tempi, sembra essersi stato un riavvicinamento. I due sono stati visti insieme a Miami, con Ferrari che ha assistito alle partite della russa, eliminata dall'americana Jessica Pegula ai sedicesimi di finale del Masters 1000, direttamente dal box di Kalinskaya, accompagnato anche da un cane chiamato 'Bella' .

Anna, Tomas, and their new puppy Bella—traveling from Indian Wells to Miami like one big, happy family. pic.twitter.com/9TAhc9UXz9