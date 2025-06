Argentario Sailing Week 2025, grande spettacolo e ultima regata al fotofinish

La giornata conclusiva della 24a edizione dell’Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario, si è aperta in condizioni meteo di vento leggero e direzione variabile. Dopo una prima ora di attesa a terra, il Comitato di Regata ha sfruttato la corretta finestra meteo per dare il via all’ultima prova in programma, valida per tutte le classi con 8 nodi di vento da 295° e mare calmo.

Tra manovre millimetriche e scelte tattiche tutt’altro che semplici, gli equipaggi hanno dato vita a una sfida intensa e avvincente. Come sempre accade nella vela, la capacità di ‘leggere’ il vento sul campo di regata, mantenendo lucidità e sangue freddo, ha fatto la differenza in un finale combattuto fino all’ultimo bordo che ha offerto emozioni autentiche al pubblico a terra confermando, ancora una volta, tutto il fascino e l’eleganza senza tempo delle “Legends of the Sea”.

I vincitori di oggi, domenica 22 giugno: HALLOWE´EN di Inigo Strez (Nzl) nella categoria Big Boats, MATRERO di Rafael Pereira Aragon (Arg) nei Classici IOR, CRIVIZZA di Ariella Cattai (Ita) nei Classici, MARGA di Alessandra Angelini (Ita) nei Vintage, LEONORE di Mark Faulkner (Gbr) nei Vintage Marconi. BARBARA di Roberto Olivieri (Ita) nei Cruiser yachts e FREYA di Luca Celeghini (Ita) negli Spirit of Tradition-Open.

Le classifiche finali premiano gli equipaggi che hanno dimostrato maggiore regolarità nel corso di tutto l’evento: MATRERO nei classici IOR si conferma sul gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo cos’ come BARBARA nei Cruiser yachts. CRIVIZZA continua a dominare nei Classici con il terzo successo consecutivo. LEONORE, che quest’anno spegne le 100 candeline, già sul primo gradino del podio nel 2012 e nel 2016, vince nella categoria Vintage Marconi. A bordo Mauro Pelaschier, Enrico e Federico Passoni, Mauro e Federico Piani e Daniele Gabrielli. LULUNIKKA di Roberto Lacorte, alla sua prima volta all’Argentario Sailing Week, si impone autorevolmente con tre primi e un secondo posto.

Il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani” Presidente dell'Associazione Italiana Vele d’Epoca scomparso nel 2024, e stato assegnato all’imbarcazione con armo Yawl Barbara di Roberto Olivieri di che ha ottenuto il miglior punteggio nella classifica finale. Lo Yacht Club Santo Stefano ha istituito quest’anno Il Memorial Angelo Bonati, indimenticato CEO di Officine Panerai recentemente scomparso, grande appassionato del campo di regata dell’Argentario. Il premio è stato assegnato a MANITOU di Hamish Easton.

Marco Poma, vicepresidente e direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano e giudice di regata, dopo la cerimonia di premiazione, ha dichiarato: “la nostra soddisfazione si misura con quella di armatori ed equipaggi. Credo che questa edizione sia stata una delle migliori a livello tecnico e qualitativo in generale e i commenti dei protagonisti ci confortano in questo senso. Il golfo dell’Argentario si conferma un vero e proprio stadio della vela dove è possibile regatare con successo anche quando il vento può fare inizialmente i capricci come sembrava essere stamattina, dopo tre giornate perfette".