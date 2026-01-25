circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea ospita i ducali nella 22esima giornata di Serie A

L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Atalanta. Oggi, domenica 25 gennaio, la Dea sfida il Parma - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella 22esima giornata di Serie A. La squadra bergamasca è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Athletic Bilbao per 3-2, mentre in campionato aveva pareggiato 1-1 con il Pisa. Quella di Cuesta invece ha impattato 0-0 con il Genoa in casa.

Atalanta-Parma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Parma è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino

Parma (5-3-2): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Delprato, Britschgi; Sorensen, Keita, Bernabè; Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta

Atalanta-Parma, dove vederla in tv

Atalanta-Parma sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull'app e sulla piattaforma streaming di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atalanta atalanta oggi atalanta parma atalanta parma orario atalanta parma dove vederla in tv atalanta parma oggi
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza