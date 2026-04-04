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Atletica, Roma si candida a ospitare Mondiali 2029-31

Secondo l’iter della World Athletics, le città candidate all’organizzazione dei Campionati del Mondo avranno tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione

Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Federazione italiana di Atletica Leggera comunica di aver trasmesso alla World Athletics la candidatura della città di Roma all’organizzazione dei Campionati del Mondo del 2029-2031. Il progetto è stato ritenuto valido dal Governo, che tramite il ministro dello Sport Andrea Abodi ha prodotto una lettera di sostegno, inserita nel dossier. Secondo l’iter stabilito dalla World Athletics, le città candidate all’organizzazione dei Campionati del Mondo avranno tempo fino al 5 agosto prossimo per completare la documentazione, incluse le indispensabili garanzie di sostenibilità economica che, nel nostro caso, saranno oggetto di più approfonditi confronti con il Governo.

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Atletica, Roma candidata a ospitare Mondiali

Nel mese di settembre, infine, la scelta della città che organizzerà la rassegna iridata. L’Italia ha ospitato solo una volta i Campionati del Mondo di atletica leggera: avvenne dal 29 agosto al 6 settembre del 1987, allo Stadio Olimpico di Roma. Lo stesso impianto che era già stato in precedenza teatro dei Giochi Olimpici del 1960 e dei Campionati Europei del 1974 e che, meno di due anni fa, ha fatto nuovamente da cornice alla massima rassegna continentale.

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Mondiali atletica Roma Mondiali atletica Roma Fidal
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