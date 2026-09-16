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Atp Finals, Alcaraz raggiunge Sinner a Torino e Cobolli resta in corsa: come cambia la race

Per il fuoriclasse spagnolo arriva la certezza della qualificazione al 'Torneo dei maestri'

Carlos Alcaraz - IPA
Carlos Alcaraz - IPA
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16 settembre 2026 | 20.42
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Adesso è ufficiale. Carlos Alcaraz stacca il pass per le Atp Finals di Torino e torna al 'Torneo dei maestri'. Lo spagnolo centra la quinta qualificazione consecutiva e raggiunge Alexander Zverev e Jannik Sinner nella crew dei migliori 8 tennisti della stagione. Quella dello spagnolo è però una qualificazione particolare, visto che al momento occupa la quarta posizione nella 'race', la classifica stagionale. Alle spalle di Ben Shelton, oggi terzo ma... ancora non sicuro di poter prendere parte alle Finals.

Alcaraz vola alle Atp Finals

Il motivo? A garantire allo spagnolo il pass per Torino è una specifica norma Atp, per cui un giocatore capace di conquistare almeno uno Slam durante la stagione debba essere qualificato alle Finals anche senza chiudere tra i primi sette della 'race', a patto di finire però tra l'ottava e la ventesima posizione in classifica. Rispettando quindi i requisiti previsti dal regolamento. Alcaraz, forte del successo agli Australian Open, ha dunque già in tasca i requisiti necessari.

Atp Finals, Cobolli resta in corsa

Alle Atp Finals ci sarà la possibilità di vedere ancora una volta due italiani. Mentre l'anno scorso c'era stato Lorenzo Musetti a far compagnia al numero uno Jannik Sinner, quest'anno potrebbe toccare a Flavio Cobolli. Il tennista romano, finalista al Roland Garros, è oggi quinto nella 'race' con 3.530 punti (oltre mille punti di vantaggio su Rafa Jodar, nono a quota 2.509) ed è dunque in piena corsa per il torneo che sancirà la chiusura della stagione. Un obiettivo mai nascosto dall'azzurro, che dovrà guadagnare gli ultimi e decisivi punti nei tornei delle prossime settimane.

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Atp Finals Carlos Alcaraz Alcaraz Atp Finals Flavio Cobolli come cambia race
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