Novak Djokovic in finale nell'Atp Masters 1000 di Miami. Il serbo, testa di serie numero 4, in semifinale supera il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-2, 6-3 in 1h10'. Il 37enne, ex numero 1 del mondo, è ad un passo dal 100esimo titolo della carriera. Il serbo, ancora a secco di trionfi nel 2025, non vince un torneo dalle Olimpiadi di Parigi 2024. L'assenza di Jannik Sinner, sospeso per il caso clostebol, offre a Djokovic la chance di interrompere il digiuno. In semifinale, Djokovic domina grazie anche ad un eccellente rendimento al servizio: piazza l'87% di prime palle e quando non ha bisogno della seconda conquista il 79% dei punti.