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Mondiali, oggi Australia-Egitto ai sedicesimi: orario, probabili formazioni e dove vederla

La nazionale del ct Hassan sfida l'Australia ad Arlington, in Texas

Salah - IPA
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03 luglio 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Egitto ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, la nazionale del ct Hassan sfida l'Australia ai sedicesimi di finale del torneo ad Arlington, in Texas. La selezione africana arriva dal secondo posto nel girone G, dietro al Belgio. La squadra del ct Popovic ha chiuso invece il gruppo D dietro agli Stati Uniti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Australia-Egitto, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Australia-Egitto, in campo alle 20 ora italiana:

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Behich, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda/Volpato; Touré. Ct: Popovic

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Saber, Lasheen; Salah, Ziko, Ashou/Trezeguet; Marmoush. Ct: Hassan

Australia-Egitto, dove vederla

La partita dei Mondiali tra Australia ed Egitto sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva, su Dazn.

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Mondiali Australia Egitto Australia Egitto
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