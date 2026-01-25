Novak Djokovic è già ai quarti di finale dell'Australian Open 2026. Il serbo, testa di serie numero 4, beneficia del forfait di Jakub Mensik. Il ceco, testa di serie numero 16, non sarà in grado di scendere in campo nel match degli ottavi di finale che nella mattinata italiana di lunedì 26 gennaio avrebbe chiuso il programma sulla Rod Laver Arena. Nei quarti, Djokovic aspetta in vincente della sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del seeding.

È difficile scrivere" questo messaggio. "Dopo lunghi colloqui con la mia squadra e i medici e dopo aver fatto tutto il possibile per andare avanti, purtroppo devo ritirarmi dagli Australian Open a causa di un infortunio agli addominali che è peggiorato negli ultimi match. Anche se sono deluso, raggiungere il quarto turno qui per la prima volta è un'emozione che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia dai tifosi e l'atmosfera a Melbourne era davvero speciale. Grazie alla mia famiglia, alla squadra e alle persone care per essere state con me in ogni fase, e a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi e supporto: significa molto", scrive Mensik. "Ora è il momento di riprendermi come si deve. Farò del mio meglio per tornare presto in campo!", conclude.