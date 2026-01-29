La numero uno del ranking Wta ha avuto da ridire con la giudice di sedia durante la semifinale contro Svitolina

La semifinale dell'Australian Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina sarà ricordata (anche) per diversi episodi. Ad avere la meglio è stata la numero uno del ranking Wta, ma al termine dell'incontro non c'è stata nessuna stretta di mano tra le due. Inoltre, durante la sfida la bielorussa ha avuto qualche momento di tensione con l'arbitro. Cos'è successo? Nel corso del quarto game del primo set, Sabalenka (in vantaggio 2-1) è stata richiamata e sanzionata dalla giudice di sedia per un urlo (ritenuto troppo forte) con cui ha accompagnato un suo colpo, rimasto in campo per pochi centimetri.

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you… pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

La giudice ha così interrotto il gioco, dando il punto a Svitolina e spiegando così la sua decisione: “Di solito non fai questo 'urletto', è stato un suono diverso dal normale". La bielorussa non l'ha presa benissimo.