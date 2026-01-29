circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Sabalenka litiga con l'arbitro: "Ciò che hai fatto non è normale"

La numero uno del ranking Wta ha avuto da ridire con la giudice di sedia durante la semifinale contro Svitolina

Aryna Sabalenka - Fotogramma/IPA
Aryna Sabalenka - Fotogramma/IPA
29 gennaio 2026 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La semifinale dell'Australian Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina sarà ricordata (anche) per diversi episodi. Ad avere la meglio è stata la numero uno del ranking Wta, ma al termine dell'incontro non c'è stata nessuna stretta di mano tra le due. Inoltre, durante la sfida la bielorussa ha avuto qualche momento di tensione con l'arbitro. Cos'è successo? Nel corso del quarto game del primo set, Sabalenka (in vantaggio 2-1) è stata richiamata e sanzionata dalla giudice di sedia per un urlo (ritenuto troppo forte) con cui ha accompagnato un suo colpo, rimasto in campo per pochi centimetri.

La giudice ha così interrotto il gioco, dando il punto a Svitolina e spiegando così la sua decisione: “Di solito non fai questo 'urletto', è stato un suono diverso dal normale". La bielorussa non l'ha presa benissimo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Australian Open Sabalenka Aryna Sabalenka Sabalenka arbitro
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza