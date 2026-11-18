"Questa mattina mi hanno chiamato in tantissimi: 'ma cosa è successo con la Pellegrini?'", inizia così il video con cui il virologo Matteo Bassetti segna una nuova puntata della polemica degli ultimi giorni con Federica Pellegrini. "Io non ho fatto altro che il mio mestiere, che è anche quello di divulgatore medico-scientifico. Se qualcuno dice una cosa non esatta io, in qualche modo, proprio a farglielo notare".

"Ovvero ha detto che lei, lo diceva a dei ragazzini in una piscina, ha gareggiato con 40 di febbre", ha ricordato Bassetti in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, "io le ho detto 'per motivarli, è bene evitare di dire che si può gareggiare con 40 di febbre perché fa male alla salute. Poi ho anche detto che lei e suo marito avevano dichiarato che i bambini che vengono malati a scuola creano problemi agli altri, quindi i genitori che lo fanno sono dei genitori di 'm'. Due pesi e due misure".

"Io sono stato denunciato per tutto questo, dicendo che io faccio il mio lavoro maliziosamente. Come se io voglia trovare hype e salire nelle visualizzazioni", ha continuato Bassetti, "non è vero, non ne ho bisogno. Questo mese sono quasi 80 milioni le visualizzazioni che ho e non certo per questa vicenda. L'ho detto e lo continuerò a dire perché fa parte della mia libertà di divulgatore dire a qualcuno che ha sbagliato. A volte, e lo dico a Pellegrini, si può anche dire 'ho detto un'inesattezza e quindi chiedo scusa' o dico 'ha ragione', a qualcuno che ha passato la vita a studiare per dire agli altri che con 40 di febbre a fare lo sport non ci si va".

Cosa aveva detto Pellegrini

In un video condiviso sui social, Federica Pellegrini, durante un allenamento con i suoi atleti, li aveva esortati a spingere al massimo dentro la vasca, in qualsiasi situazione, positiva o negativa che sia. In particolare, nel suo discorso motivazionale la campionessa olimpica ha lanciato un messaggio che molti utenti hanno giudicato "sbagliato".

Cosa succede se la sera prima di una gara se il corpo manda segnali negativi? "Gareggiamo comunque, anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con 40 di febbre, con una spalla che non girava. Poi dipende da quanto uno lo vuole, è sempre quello il parametro che dobbiamo tenere in considerazione". Per Pellegrini è tutta questione di mentalità, che va costruita allenamento dopo allenamento. Che tu abbia il 50 per cento da dare o il 70, "l'importante è dare il massimo". Questa è la modalità corretta, secondo il discorso di Pellegrini, per affrontare una gara. Il nuoto, continua la campionessa, è uno sport "stronzissimo" perché "dobbiamo stare in acqua tutti i giorni della nostra vita per tre gare all'anno". Che sia mal di pancia, mal di testa, mal di denti, se succede in gara "potete affrontarlo, perché è già successo".

La replica immediata di Bassetti

Bassetti aveva quindi condiviso il suo punto di vista sui social elogiando il percorso olimpico della campionessa, ma criticando le sue parole: "Non si gareggia con 40 di febbre. Non è un atto di eroismo. Federica Pellegrini è una campionessa straordinaria. Una delle più grandi che lo sport italiano abbia mai avuto. L’abbiamo ammirata, abbiamo gioito per le sue vittorie e riconosciuto il suo talento, la sua determinazione e i suoi sacrifici. Ma proprio per questo è importante fare una distinzione. Raccontare di aver gareggiato con 40 di febbre, con una spalla infortunata o dopo aver avuto problemi fisici non deve diventare un messaggio che normalizza il fatto di spingere il proprio corpo oltre ogni limite", aveva scritto il medico su Instagram.

Secondo Bassetti, ci sono alcuni segnali che il corpo manda e che non dovrebbero essere ignorati: "Il dolore non è sempre un segno di forza. E ignorare i segnali del proprio corpo non è necessariamente sinonimo di coraggio. Con 40 di febbre non si dovrebbe gareggiare: una febbre così alta può essere il segnale di una condizione importante e sottoporre il corpo a uno sforzo intenso può comportare rischi seri. Anche in presenza di un infortunio, la decisione di allenarsi o competere deve essere presa sulla base di una valutazione medica. Perché lo sport deve essere passione, disciplina, sacrificio e ambizione. Ma deve essere anche tutela della salute".