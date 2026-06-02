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Roland Garros, quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data, orario e dove vederli in tv

I tre tennisti azzurri affrontano i quarti dello Slam di Parigi

Matteo Berrettini - Afp
Matteo Berrettini - Afp
02 giugno 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026? I tre tennisti azzurri sono riusciti a raggiungere i quarti di finale dello Slam di Parigi, battendo rispettivamente Juan Manuel Cerundolo, Frances Tiafoe e Zachary Svajda negli ottavi.

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Tutti si trovano nella stessa parte di tabellone, che ora presenterà il 'derby dei Matteo' tra Berrettini e Arnaldi. L'Italia ha quindi la certezza di avere almeno un tennista in semifinale al Roland Garros, mentre Cobolli se la vedrà con Auger-Aliassime.

Tutte le sfide sono in programma domani, mercoledì 3 giugno, con Cobolli ad aprire il programma del tabellone maschile sul Philippe-Chatrier. Il match con Auger-Aliassime è fissato come terzo match dopo i due quarti femminili, Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider, con la sfida che dovrebbe iniziare per le ore 15 circa.

Sessione serale invece per il derby tra Berrettini e Arnaldi, che inizierà quindi alle ore 20.15 sul Philippe-Chatrier.

Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Auger Aliassime, dove vederle in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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roland garros cobolli berrettini arnaldi berrettini arnaldi cobolli auger aliassime
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