circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
28 gennaio 2026 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della fase campionato. La squadra di Chivu, ferma a 12 punti, è già qualificata almeno ai playoff e con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (chiudendo quindi tra le prime 8 della classifica generale). Anche i tedeschi, al momento a quota 11, potrebbero staccare il pass diretto per gli ottavi con una vittoria. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming.

Borussia Dortmund-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter, in campo alle 21:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

Borussia Dortmund-Inter, dove vederla

La partita di Champions tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Borussia Dortmund Borussia Dortmund Inter Borussia Dortmund Inter oggi
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza