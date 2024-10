Stagione finita per Bremer. Il difensore brasiliano della Juventus ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro nel match di Champions League vinto ieri dai bianconeri per 3-2 a Lipsia. Il difensore sarà operato nei prossimi giorni come rende noto il club. La Juve nei prossimi impegni farà a meno anche di Nico Gonzalez, out per un problema muscolare.