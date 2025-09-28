circle x black
Brescia-Olimpia Milano, oggi finale Supercoppa: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Le due squadre si affrontano nella sfida che assegna il primo trofeo della stagione del basket italiano

L'Olimpia Milano - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2025 | 11.44
Redazione Adnkronos
Primo trofeo della stagione nel basket italiano. Oggi, domenica 28 settembre, si gioca la finale della Supercoppa 2025 tra l'EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. L'Olimpia, alla seconda finale di Supercoppa consecutiva, arriva dalla vittoria al fotofinish con la Virtus Olidata Bologna, battuta in semifinale all'overtime con il punteggio di 93-86. Brescia invece ha superato per 88-75 la Dolomiti Energia Trentino, rimontando uno svantaggio di 15 punti accumulato nel secondo quarto.

Brescia-Olimpia Milano, orario e dove vederla in tv

La finale della Supercoppa italiana 2025 tra l'Olimpia Milano e Brescia è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 18. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su Cielo. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Cielo, oltre che su Lba Tv.

