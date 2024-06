Bullismo, Bortuzzo: "Disagio esiste e si può combattere con sport"

"Oggi è un'iniziativa importante, sono molto contento di essere qui a sostegno perché credo che queste cose valgano più di tante altre. Credo sia fondamentale essere degli esempi semplici di vita, come cerco di esserlo io, per poter arrivare il più possibile vicino a tutti i ragazzi che vivono una situazione di disagio. Siamo qui per far capire che queste esistono, ci sono e possiamo anche combatterle". Lo ha dichiarato Manuel Bortuzzo, nuotatore paralimpico, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

"Il nuoto per me è amore e odio - ha aggiunto Bortuzzo - è sempre stato così nella vita per me: adesso devo dire che sono nella fase d'amore, perché stiamo cercando di andare a prenderci quella che sarà la paralimpiade di quest’anno, quindi è il momento forse più bello. In realtà la partecipazione non è confermata, perché non ci sono ancora le comunicazioni ufficiali, ma abbiamo adesso una gara molto importante, il Trofeo Settecolli di Roma questa settimana, e questo varrà come ultima conferma per poi essere qualificati. Quindi mi auguro di andare bene lì per poter avere poi la certezza di essere convocato."