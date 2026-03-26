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Inter, ansia Calhanoglu: infortunio con la Turchia

Il centrocampista ha lamentato un problema fisico nella semifinale dei playoff Mondiali

Hakan Calhanoglu - Afp
Hakan Calhanoglu - Afp
26 marzo 2026 | 20.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Hakan Calhanoglu. Oggi, giovedì 26 marzo, il centrocampista dell'Inter ha accusato un problema fisico durante la semifinale dei playoff dei Mondiali 2026, vinta dalla sua Turchia per 1-0 in casa contro la Romania. Calhanoglu si è fermato nel finale della sfida, lamentando problema al polpaccio.

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Il centrocampista si è infatti accovacciato al 90' toccandosi ripetutamente il polpaccio sinistro e chiamando l'intervento dello staff medico della Turchia. Immediato il cambio di Montella, che ha inserito Kahveci al suo posto. A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per la finale contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo.

Ansia anche per l'Inter, che attende il ritorno di Calhanoglu per valutarne le condizioni, ma al momento è da considerare in dubbio anche per il big match di San Siro con la Roma, in programma il 5 aprile alla ripresa del campionato.

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calhanoglu infortunio calhanoglu inter
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