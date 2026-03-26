Il centrocampista ha lamentato un problema fisico nella semifinale dei playoff Mondiali
Infortunio per Hakan Calhanoglu. Oggi, giovedì 26 marzo, il centrocampista dell'Inter ha accusato un problema fisico durante la semifinale dei playoff dei Mondiali 2026, vinta dalla sua Turchia per 1-0 in casa contro la Romania. Calhanoglu si è fermato nel finale della sfida, lamentando problema al polpaccio.
Il centrocampista si è infatti accovacciato al 90' toccandosi ripetutamente il polpaccio sinistro e chiamando l'intervento dello staff medico della Turchia. Immediato il cambio di Montella, che ha inserito Kahveci al suo posto. A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per la finale contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo.
Ansia anche per l'Inter, che attende il ritorno di Calhanoglu per valutarne le condizioni, ma al momento è da considerare in dubbio anche per il big match di San Siro con la Roma, in programma il 5 aprile alla ripresa del campionato.