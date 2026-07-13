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Carnevali: "Non si può dire no alla Juventus, ho accettato subito"

L'ad bianconero: "Richieste Psg per Kolo Muani troppo elevate"

Giovanni Carnevali - Ipa/Fotogramma
Giovanni Carnevali - Ipa/Fotogramma
13 luglio 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
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"Con la Juventus tutto si è svolto in maniera veloce. Ho dovuto prendere anche decisioni veloci, lasciare una società come il Sassuolo non era facile perchè con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no ad una società come la Juventus, appena ho avuto questa proposta ho subito accettato". Queste le parole dell'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, al microfono de 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento.

"I primi 20 giorni sono stati belli intensi e affascinanti, inizia una nuova sfida -sottolinea l'ad bianconero-. Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tante cose da fare. Ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante. In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, dando priorità all'area sportiva, una delle prime cose che ho cercato d fare è quello di inserire e di migliorare quella che era la struttura sportiva inserendo subito un nuovo dirigente come Ricky Massara, persona di grande capacità, che va a lavorare in sinergia con Marco Ottolini, e questo ci può dare una struttura sportiva all'interno della società, poi c'è Chiellini per i rapporti istituzionali, lui è anche consigliere federale all'interno della Lega. L'area sportiva è stata dunque la base iniziale per costruire la Juventus del futuro. Ora andremo a sistemare l'area dello scouting, cha abbia una visione nazionale e internzionale. C'è poi un allenatore come Spalletti, uno dei migliori in assoluto. E questa è la cosa più importante, ci può dare la possibilità di costruire qualcosa di valido con idee vincenti".

Carnevali parla poi del mercato. "Di nomi se ne fanno tanti, perché società come la Juve a livello internazionale devono essere aperte su tanti fronti. Le priorità sono un portiere e un attaccante. Kolo Muani? Uno lo può acquistare in 10 minuti se sta alle richieste del Psg, che noi reputiamo troppo elevate, quindi o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori. La richiesta al momento è superiore a 45 milioni. Frattesi? È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter, farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. Frattesi è un giocatore straordinario, ma in quel ruolo non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".

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carnevali juventus kolo muani psg
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