Impegno europeo per la Juventus. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bianconeri affrontano in trasferta il Celta Vigo - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro il Cagliari per 1-1 nell'ultimo turno di Serie A, mentre all'esordio in Europa League aveva battuto il Nec per 5-0.

Celta Vigo-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Celta Vigo e Juventus è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, Roman, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giraldez.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

Celta Vigo-Juventus, dove vederla in tv

Celta Vigo-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW