circle x black
Cerca nel sito
 

Europa League, oggi Celta Vigo-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli spagnoli ospitano i bianconeri nella seconda giornata

Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
Kolo Muani - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 07.43
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Impegno europeo per la Juventus. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bianconeri affrontano in trasferta il Celta Vigo - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro il Cagliari per 1-1 nell'ultimo turno di Serie A, mentre all'esordio in Europa League aveva battuto il Nec per 5-0.

Celta Vigo-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Celta Vigo e Juventus è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, Roman, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giraldez.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

Celta Vigo-Juventus, dove vederla in tv

Celta Vigo-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus juventus oggi celta vigo juventus celta vigo juventus oggi europa league celta juventus dove vederla tv celta juventus orario
Vedi anche
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza