Non ci saranno partite di Champions League 2024-2025 di squadre italiane trasmesse in chiaro in tv. TV8 da quest'anno, oltre alla Uefa Europa League, trasmetterà anche la Uefa Champions League: per entrambe le competizioni verrà proposta la miglior partita tra club stranieri del turno. Quindi, in chiaro non verranno trasmesse le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. I match saranno disponibili in direttta e esclusiva su Sky Sport. Su TV8, invece, gli highlights di tutte le partite del torneo.